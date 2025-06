U21-Handballer müssen um WM-Viertelfinale zittern

Titelverteidiger Deutschland muss bei der Handball-WM der U21-Junioren in Polen um die Viertelfinalteilnahme bangen. Durch ein 35:35 (19:15) im ersten Hauptrundenspiel in Kielce gegen Spanien vergab das Team von Trainer Martin Heuberger die Chance zum vorzeitigen Einzug in die Runde der besten acht. Nach dem Ende seiner Erfolgsserie von zwölf Siegen bei U21-Weltmeisterschaften seit 2019 steht der im Turnier immer noch unbesiegte Nachwuchs des Deutschen Handball-Bundes (DHB) zum Abschluss der Gruppe IV am Dienstag (21.00 Uhr/Dyn) wiederum in Kielce gegen Tabellenführer Ägypten unter Zugzwang.