U21-Handballer verlieren WM-Viertelfinale gegen Schweden

Der deutsche Handball-Nachwuchs hat bei der U21-WM in Polen die erfolgreiche Titelverteidigung frühzeitig verpasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger unterlag am Donnerstag im Viertelfinale Schweden 26:32 (14:16) und spielt damit nur noch um die Plätze fünf bis acht.

Gegen die starken Schweden lief das deutsche Team in Kattowitz fast über die gesamte Spieldauer einem Rückstand hinterher und kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr entscheidend heran. Bester deutscher Werfer war David Moré mit sieben Treffern.

In der Platzierungsrunde trifft Deutschland am Freitag (18.30 Uhr) zunächst ebenfalls in Kattowitz auf Norwegen, am Sonntag geht es dann an gleicher Stelle gegen Ägypten oder Slowenien, die ebenfalls am Freitag gegeneinander spielen, um Platz fünf oder sieben.