„Wahnsinn“: Rückenwind für Beachhandball dank EM-Medaillen

Der Verband verspürt durch die neuen Erfolge Rückenwind beim Bestreben, Beachhandball noch stärker in den Fokus zu bekommen. Der DHB und zahlreiche Athletinnen und Athleten setzen sich seit Jahren für die Aufnahme der spektakulären Sandvariante in die Sommerspiele ein. Nach der Absage für Los Angeles 2028 hoffen Kretzschmar und Co., dass die Sportart 2032 zu den Sommerspielen in Brisbane ins olympische Programm integriert wird.