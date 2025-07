Wechsel-Beben im Handball

SPORT1 17.07.2025 • 22:27 Uhr Der ungarische Topklub One Veszprém rüstet mächtig auf und präsentiert gleich vier Neuzugänge auf einen Schlag. Drei davon kommen aus der Bundesliga.

One Veszprém hat gleich vier Neuzugänge an einem Tag präsentiert – und die haben es alle in sich: Unter anderem wechselt der Weltklasse-Torhüter Emil Nielsen im Sommer 2026 vom FC Barcelona zum ungarischen Topklub. Der Weltmeister und Olympiasieger unterzeichnete einen Vertrag über drei Jahre.

„Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, in Veszprém unterschrieben zu haben. Der Verein hat wirklich großes Potenzial und ist meiner Meinung nach sehr erfolgshungrig“, wird Nielsen in einer offiziellen Mitteilung zitiert. „Vor allem auf den Sieg in der Champions League, zu dem ich hoffentlich einen großen Beitrag leisten kann.“

Jörgensen folgt seinem Landsmann

Veszpréms Geschäftsführer Dr. Csaba Bartha bezeichnete Nielsen derweil als den besten Torhüter der Welt. „Neben seinem offensichtlichen Talent ist es kein Zufall, dass er auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene solche Erfolge erzielt hat. Das beruht auf seiner Einstellung“, sagte er.

Nielsen gelingt es immer wieder, selbst in den Star-Ensembles von Barça und der dänischen Nationalmannschaft herauszustechen. Der 28-Jährige wurde 2021 und 2025 Weltmeister, holte 2024 Olympia-Gold sowie den Champions-League-Titel 2024. Neben ihm wechselt sein Landsmann Lukas Jörgensen ebenfalls 2026 nach Ungarn. Der Kreisläufer wird dann die SG Flensburg-Handewitt verlassen.

Zwei Bundesliga-Stars kommen schon jetzt

Doch auch für die kommende Saison rüstet Veszprém bereits auf: Von den Rhein-Neckar Löwen kommen sowohl Torwart Mikael Appelgren als auch Rückraum-Ass Ivan Martinovic. Appelgren unterschrieb einen Einjahresvertrag, Martinovic hat sich für gleich vier Jahre an den Verein gebunden.