Besondere Glückwünsche für deutsche WM-Helden

Der dramatische Finalsieg der deutschen U19-Junioren bei der WM hat auch bei Handball-Bundestrainer Alfred Gislason für Begeisterung gesorgt. Der Isländer geriet angesichts des Triumphs regelrecht ins Schwärmen.
Besondere Glückwünsche für WM-Helden
„Sehr, sehr gut! Wirklich überragend. Dabei waren sie Ende der zweiten Verlängerung bei minus drei so gut wie weg. Diese Mannschaft hat einfach einen super Charakter“, sagte Gislason in einer DHB-Mitteilung.
Der 65-Jährige freute sich mit Coach Erik Wudtke und dessen Team. „Ein phänomenaler Titel für eine Mannschaft, von der wir uns sehr viel versprochen haben.“
„Werden einige in den A-Nationalmannschaften wiedersehen“
Zugleich prognostizierte Gislason den Talenten der Finalisten eine große Zukunft. „Von den deutschen und spanischen Jungs werden wir in den kommenden Jahren einige auch in den A-Nationalmannschaften wiedersehen. Bei uns war das auch in der Breite eine super Leistung.“
Die deutschen U19-Junioren gewannen am Sonntag gegen Spanien nach zwei Verlängerungen und Siebenmeterwerfen mit 41:40 (36:36, 31:31, 27:27, 14:16) und sicherten sich damit ungeschlagen Gold.
Für den Verband ist es nach dem Europameistertitel der U19-Juniorinnen der zweite große Nachwuchs-Triumph in diesem Sommer.