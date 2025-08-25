Handball: Gaugisch nominiert erfahrenen Kader für WM-Tests

SID 25.08.2025 • 12:54 Uhr Auch Xenia Smits, Jenny Behrend und Antje Döll, die alle zuletzt den Klub wechseln mussten, stehen im Kader.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch setzt in den anstehenden WM-Härtetests gegen Co-Gastgeber Niederlande auf einen erfahrenen Kader. Zum 18-köpfigen Team gehören unter anderem Xenia Smits (Metz Handball), Jenny Behrend (VfL Oldenburg) und Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), die sich nach der Insolvenz des deutschen Meisters HB Ludwigsburg zuletzt alle einen neuen Verein suchen mussten.

Deutschland trifft zunächst am 19. September in Eindhoven auf den Nachbarn, zwei Tage später kommt es in Krefeld zum Wiedersehen. „Nach Frankreich und Dänemark sind die Niederlande in diesem Jahr der dritte Top-Gegner, auf den wir treffen werden. Diese Spiele sind Gold wert“, sagte Gaugisch. Deutschland und die Niederlande richten Endes des Jahres gemeinsam die Weltmeisterschaft aus (26. November bis 14. Dezember).