Handball-Thriller! Deutsche U19 zieht ins WM-Halbfinale ein

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der U19-Junioren hat einen packenden Thriller für sich entschieden und den Einzug ins WM-Halbfinale perfekt gemacht.
WM-Halbfinale! Deutscher Krimi-Sieg
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der U19-Junioren ringt Ungarn nieder und zieht ins WM-Halbfinale ein. Dort wartet nun Dänemark.
Jan Grüner wirft Deutschland ins Halbfinale der Handball-WM der U19-Junioren
© IMAGO/DeFodi Images
Die Auswahl von Bundestrainer Erik Wudtke gewann am Donnerstag im WM-Viertelfinale gegen Ungarn mit 32:31 (15:14), Jan Grüner warf die DHB-Auswahl in letzter Sekunde zum hochumjubelten Sieg.
Dänemark wartet im Halbfinale
Im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Ägypten wartet mit Dänemark die Handball-Nation schlechthin auf Deutschland. Die Skandinavier besiegten zuvor Island mit 32:30, das Halbfinale findet bereits am Freitag statt.
Bei der U19-Weltmeisterschaft in Ägypten ist die deutsche Mannschaft noch unbesiegt, lediglich gegen die Färöer konnte Deutschland in der Vorrunde nicht gewinnen (28:28).