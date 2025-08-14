Newsticker
Handball-Thriller! Deutsche U19 zieht ins WM-Halbfinale ein

WM-Halbfinale! Deutscher Krimi-Sieg

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der U19-Junioren ringt Ungarn nieder und zieht ins WM-Halbfinale ein. Dort wartet nun Dänemark.
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der U19-Junioren hat einen packenden Thriller für sich entschieden und den Einzug ins WM-Halbfinale perfekt gemacht.

Die Auswahl von Bundestrainer Erik Wudtke gewann am Donnerstag im WM-Viertelfinale gegen Ungarn mit 32:31 (15:14), Jan Grüner warf die DHB-Auswahl in letzter Sekunde zum hochumjubelten Sieg.

Dänemark wartet im Halbfinale

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Ägypten wartet mit Dänemark die Handball-Nation schlechthin auf Deutschland. Die Skandinavier besiegten zuvor Island mit 32:30, das Halbfinale findet bereits am Freitag statt.

Bei der U19-Weltmeisterschaft in Ägypten ist die deutsche Mannschaft noch unbesiegt, lediglich gegen die Färöer konnte Deutschland in der Vorrunde nicht gewinnen (28:28).

