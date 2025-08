Handball U19-WM: Deutschland - Uruguay live im TV, Stream und Ticker

Jetzt wird es ernst! Die Handball-WM der U19-Junioren beginnt heute in Kairo. 24 Mannschaften treten in Nordafrika an und spielen bis zum 17. August die Medaillen aus. Auch Deutschland greift am ersten Tag ein und trifft in der Vorrunde auf Außenseiter Uruguay (ab 11.45 Uhr LIVESCORES).