Handball U19-WM: Deutschland vs. Färöer heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 08.08.2025 • 09:31 Uhr Nach dem souveränen Auftaktsieg wartet nun ein unangenehmer Gegner. Die deutschen U19-Handballer treffen bei der WM in Ägypten auf die Färöer.

Mit einem deutlichen 39:22-Erfolg gegen Uruguay ist die DHB-Auswahl erfolgreich in die U19-Weltmeisterschaft gestartet. Bundestrainer Erik Wudtke zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: Alle Spieler kamen zum Einsatz, die Mannschaft fand nach nervösem Start schnell zu ihrem Rhythmus.

Am Freitag geht es ab 11:45 Uhr deutscher Zeit weiter. Gegner in der zweiten Vorrundenpartie ist das Team von den Färöer-Inseln. Ein Sieg wäre ein großer Schritt in Richtung Hauptrunde. Bereits beim Lehrgang in Hannover hatte sich das Trainerteam gezielt auf diesen Gegner vorbereitet. Der Fokus liegt nun darauf, in der Abwehr noch kompakter zu stehen und die kleinen Schwächen aus dem Auftaktspiel abzustellen.

So können Sie das zweite Gruppenspiel der U19-WM Deutschland – Färöer live verfolgen:

TV: -

- Livestream: Handball Globe TV

Handball Globe TV Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App