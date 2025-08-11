Handball U19-WM: Deutschland vs. Frankreich heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die deutschen Handballer starten mit Rückenwind in die Hauptrunde der U19-Weltmeisterschaft. Am Montag (11.45 Uhr) wartet auf die DHB-Auswahl mit Gegner Frankreich ein harter Brocken.
DHB-Talente gegen Frankreich gefordert
Als Gruppensieger haben die deutschen Handballer die Vorrunde der U19-WM abgeschlossen. Zum Auftakt der Hauptrunde wartet mit Frankreich ein Härtetest.
Linus Schmid spielt mit der DHB-Auswahl bei der U19-WM
© IMAGO/DeFodi Images
Den Einzug in die Hauptrunde hatte das Team von Bundestrainer Erik Wudtke am Samstag perfekt gemacht. Gegen Slowenien lag Deutschland zur Pause noch mit 11:14 zurück, mit einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gelang am Ende ein 30:25-Sieg.
So können Sie das Hauptrundenspiel der U19-WM Deutschland – Frankreich live verfolgen:
- TV: -
- Livestream: Handball Globe TV
Die Vorrundengruppe E schlossen die deutschen Handballer mit zwei Siegen und einem Remis als Tabellenerster ab. In der Hauptrunde geht es neben Frankreich auch gegen Norwegen.
Die beiden Handball-Schwergewichte hatten sich in der Vorrunde ein Torspektakel geliefert - mit dem besseren Ende für Norwegen. Die Skandinavier bezwangen die Franzosen mit 42:34.