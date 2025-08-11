Handball U19-WM: Deutschland vs. Frankreich heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 11.08.2025 • 08:45 Uhr Als Gruppensieger haben die deutschen Handballer die Vorrunde der U19-WM abgeschlossen. Zum Auftakt der Hauptrunde wartet mit Frankreich ein Härtetest.

Die deutschen Handballer starten mit Rückenwind in die Hauptrunde der U19-Weltmeisterschaft. Am Montag (11.45 Uhr) wartet auf die DHB-Auswahl mit Gegner Frankreich ein harter Brocken.

Den Einzug in die Hauptrunde hatte das Team von Bundestrainer Erik Wudtke am Samstag perfekt gemacht. Gegen Slowenien lag Deutschland zur Pause noch mit 11:14 zurück, mit einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gelang am Ende ein 30:25-Sieg.

So können Sie das Hauptrundenspiel der U19-WM Deutschland – Frankreich live verfolgen:

TV: -

- Livestream: Handball Globe TV

Die Vorrundengruppe E schlossen die deutschen Handballer mit zwei Siegen und einem Remis als Tabellenerster ab. In der Hauptrunde geht es neben Frankreich auch gegen Norwegen.