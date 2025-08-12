Handball U19-WM: Deutschland vs. Norwegen heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.08.2025 • 08:45 Uhr Beim abschließenden Hauptrundenspiel der U19-WM treffen die deutschen Handballer auf Norwegen. Das Weiterkommen steht allerdings bereits fest.

Die Situation für die deutschen U19-Handballer könnte nicht besser sein: Bereits vor dem abschließenden Hauptrundenspiel der WM in Ägypten steht die Mannschaft von Bundestrainer Erik Wudtke im Viertelfinale.

Im Match gegen Norwegen am Dienstag geht es lediglich darum, ob Deutschland die Gruppe 3 auf Platz eins oder zwei abschließt. Die DHB-Auswahl thront derzeit mit vier Punkten an der Tabellenspitze, dahinter lauern die Norweger mit drei Zählern. Anwurf ist um 11:45 Uhr.

So können Sie das Spiel der U19-WM Deutschland – Norwegen live verfolgen:

TV: -

- Livestream: Handball Globe TV

Handball Globe TV Liveticker: -

Deutschland trifft auf Schweden oder Ungarn

Das deutsche Team hatte sich am Montag mit einem 26:21-Sieg gegen Frankreich den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Den Grundstein für diesen Erfolg legten sie bereits im ersten Durchgang, als sie den Gegner regelrecht überrannten und nach 30 Minuten mit 16:7 vorne lagen.