Handball U19-WM: Deutschland vs. Ungarn heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.08.2025 • 15:30 Uhr Die deutschen U19-Handballer kämpfen gegen Ungarn um den Einzug ins WM-Halbfinale. Der DHB-Nachwuchs hat bislang noch kein Spiel verloren.

Direktes K.o.-Duell bei der U19-Weltmeisterschaft im Handball! Deutschland kämpft am Donnerstagabend gegen Ungarn um den Einzug ins Halbfinale.

Vier der bisherigen fünf WM-Spiele konnte die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Erik Wudtke für sich entscheiden. Lediglich gegen die Färöer ließ Deutschland in der Vorrunde einen Punkt liegen (28:28-Unentschieden).

So können Sie das Spiel der U19-WM Deutschland – Ungarn live verfolgen:

TV: -

- Livestream: Handball Globe TV

Liveticker: -

Gegen Ungarn will die DHB-Auswahl im WM-Viertelfinale das Weiterkommen unter die besten Vier klarmachen. Anwurf ist um 18:30 Uhr.

Sollte Deutschland auch das Viertelfinale für sich entscheiden, würden im Halbfinale entweder Dänemark oder Island warten.

Die Viertelfinals im Überblick: