Handball U19-WM: Deutschland vs. Ungarn heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Direktes K.o.-Duell bei der U19-Weltmeisterschaft im Handball! Deutschland kämpft am Donnerstagabend gegen Ungarn um den Einzug ins Halbfinale.
Stürmen DHB-Junioren ins Halbfinale?
Die deutschen U19-Handballer kämpfen gegen Ungarn um den Einzug ins WM-Halbfinale. Der DHB-Nachwuchs hat bislang noch kein Spiel verloren.
Rasmus Ankermann und das deutsche U19-Team fordern Ungarn im WM-Viertelfinale
© IMAGO/DeFodi Images
Vier der bisherigen fünf WM-Spiele konnte die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Erik Wudtke für sich entscheiden. Lediglich gegen die Färöer ließ Deutschland in der Vorrunde einen Punkt liegen (28:28-Unentschieden).
So können Sie das Spiel der U19-WM Deutschland – Ungarn live verfolgen:
- TV: -
- Livestream: Handball Globe TV
- Liveticker: -
Gegen Ungarn will die DHB-Auswahl im WM-Viertelfinale das Weiterkommen unter die besten Vier klarmachen. Anwurf ist um 18:30 Uhr.
Sollte Deutschland auch das Viertelfinale für sich entscheiden, würden im Halbfinale entweder Dänemark oder Island warten.
Die Viertelfinals im Überblick:
- Dänemark vs. Island (14:00 Uhr)
- Schweden vs. Norwegen (16:00 Uhr)
- Spanien vs. Ägypten (18:30 Uhr)
- Deutschland vs. Ungarn (18:30 Uhr)