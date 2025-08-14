Newsticker
Handball>

Handball U19-WM: Deutschland vs. Ungarn heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Stürmen DHB-Junioren ins Halbfinale?

Die deutschen U19-Handballer kämpfen gegen Ungarn um den Einzug ins WM-Halbfinale. Der DHB-Nachwuchs hat bislang noch kein Spiel verloren.
Rasmus Ankermann und das deutsche U19-Team fordern Ungarn im WM-Viertelfinale
Direktes K.o.-Duell bei der U19-Weltmeisterschaft im Handball! Deutschland kämpft am Donnerstagabend gegen Ungarn um den Einzug ins Halbfinale.

Vier der bisherigen fünf WM-Spiele konnte die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Erik Wudtke für sich entscheiden. Lediglich gegen die Färöer ließ Deutschland in der Vorrunde einen Punkt liegen (28:28-Unentschieden).

So können Sie das Spiel der U19-WM Deutschland – Ungarn live verfolgen:

  • TV: -
  • Livestream: Handball Globe TV
  • Liveticker: -

Gegen Ungarn will die DHB-Auswahl im WM-Viertelfinale das Weiterkommen unter die besten Vier klarmachen. Anwurf ist um 18:30 Uhr.

Sollte Deutschland auch das Viertelfinale für sich entscheiden, würden im Halbfinale entweder Dänemark oder Island warten.

Die Viertelfinals im Überblick:

  • Dänemark vs. Island (14:00 Uhr)
  • Schweden vs. Norwegen (16:00 Uhr)
  • Spanien vs. Ägypten (18:30 Uhr)
  • Deutschland vs. Ungarn (18:30 Uhr)

