Schwarzer warnt nach U19-Coup: „Viele Nationen sind uns voraus“

SID 20.08.2025 • 05:37 Uhr Der Optimismus angesichts der jungen Talente im deutschen Handball ist groß. Ein Ex-Weltmeister dämpft die Erwartungen allerdings.

Nach dem WM-Titelgewinn der deutschen U19-Handballer hat Christian Schwarzer vor zu hohen Erwartungen für die Zukunft gewarnt. „Wir machen seit vielen Jahren gute Nachwuchsarbeit – das war nie unser Problem“, sagte der Weltmeister von 2007 im Interview mit Sport1. Das Problem im deutschen Handball sei „vielmehr der Übergang in den Erwachsenen- und Spitzenbereich, die sogenannte Anschlussförderung“.

Bundestrainer Alfred Gislason oder DHB-Sportvorstand Ingo Meckes hatten nach dem Triumph von Kairo einen optimistischen Blick in die Zukunft angesichts der jungen Talente gewagt - zumal 2027 die nächste Heim-WM bei den Männern ansteht. Aus der U21, die 2023 WM-Gold gewann, gehören etwa Renars Uscins, David Späth oder Justus Fischer inzwischen fest zum Kader der A-Nationalmannschaft.

Beim Übergang vom Nachwuchs- in den Männerbereich seien dem deutschen Handball dennoch „viele andere Nationen weit voraus, weil die Jungs dort schon in jungen Jahren in den Profi-Mannschaften spielen: in den ersten Ligen, im Europapokal oder sogar in der Champions League“, sagte Schwarzer, von 2011 bis 2015 Junioren-Coach beim DHB, der eines der Probleme in der Arbeit der Trainer in der Bundesliga ausmacht.