Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
TENNIS
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Handball>

Handball: Auftakt der Klub-WM mit dem SC Magdeburg live im TV, Stream und Ticker

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Magdeburg startet in die Klub-WM

Für den SC Magdeburg beginnt das Abenteuer bei der Klub-WM in Ägypten am Samstag. Zum Auftakt sind die California Eagles Gegner des SCM.
Die Highlights der Partie HC Erlangen - SC Magdeburg aus der Handball-Bundesliga im Video.
SPORT1
Für den SC Magdeburg beginnt das Abenteuer bei der Klub-WM in Ägypten am Samstag. Zum Auftakt sind die California Eagles Gegner des SCM.

Die Klub-WM 2025 in Ägypten startet für die Handballer des SC Magdeburg am Samstag (14.30 Uhr) gegen die California Eagles - einem absoluten Handball-Exoten aus den USA.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Eagles sind aber kein unbeschriebenes Blatt für den SCM. Schon bei der Klub-WM 2024 kam es zum Aufeinandertreffen: Magdeburg siegte damals sehr deutlich mit 57:21.

Klub-WM: So können Sie SC Magdeburg vs. California Eagles live verfolgen

  • TV: -
  • Stream: Dyn, Youtube
  • Ticker: -

Zuletzt feierte der SCM in der EHF Champions League einen knappen 27:26-Sieg gegen Wisla Plock. Am Sonntag wartet mit Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schon der nächste Gegner bei der Klub-WM.

Die beiden Gruppenspiele der Magdeburger werden im Stream bei Dyn gezeigt. Zudem überträgt der YouTube-Kanal des Weltverbandes IHF die Partien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Unabhängig von deutscher Beteiligung wird Dyn die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale zeigen.

Nur der Gruppensieger kommt sicher weiter

Bei der Klub-WM treten neun Teams in drei Gruppen an. Dabei kommt nur der Gruppensieger sicher weiter. Ansonsten qualifiziert sich nur der beste Gruppenzweite für das Halbfinale.

Neben Magdeburg gelten vor allem MKB Veszprem KC (Gruppe B) und der FC Barcelona (Gruppe C) als Favoriten auf den Titel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite