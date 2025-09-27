Handball: Auftakt der Klub-WM mit dem SC Magdeburg live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 27.09.2025 • 11:30 Uhr Für den SC Magdeburg beginnt das Abenteuer bei der Klub-WM in Ägypten am Samstag. Zum Auftakt sind die California Eagles Gegner des SCM.

Die Klub-WM 2025 in Ägypten startet für die Handballer des SC Magdeburg am Samstag (14.30 Uhr) gegen die California Eagles - einem absoluten Handball-Exoten aus den USA.

Die Eagles sind aber kein unbeschriebenes Blatt für den SCM. Schon bei der Klub-WM 2024 kam es zum Aufeinandertreffen: Magdeburg siegte damals sehr deutlich mit 57:21.

Klub-WM: So können Sie SC Magdeburg vs. California Eagles live verfolgen

TV: -

- Stream: Dyn, Youtube

Dyn, Youtube Ticker: -

Zuletzt feierte der SCM in der EHF Champions League einen knappen 27:26-Sieg gegen Wisla Plock. Am Sonntag wartet mit Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schon der nächste Gegner bei der Klub-WM.

Die beiden Gruppenspiele der Magdeburger werden im Stream bei Dyn gezeigt. Zudem überträgt der YouTube-Kanal des Weltverbandes IHF die Partien.

Unabhängig von deutscher Beteiligung wird Dyn die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale zeigen.

Nur der Gruppensieger kommt sicher weiter

Bei der Klub-WM treten neun Teams in drei Gruppen an. Dabei kommt nur der Gruppensieger sicher weiter. Ansonsten qualifiziert sich nur der beste Gruppenzweite für das Halbfinale.