Handball: Magdeburg-Enttäuschung bei Klub-WM

Der Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat die Neuauflage des Vorjahresfinals gegen HC Veszprem verloren und damit den erneuten Einzug in das Endspiel der Klub-WM verpasst. Das Team von Trainer Bennet Wiegert unterlag dem Titelverteidiger aus Ungarn nach einer schwachen zweiten Halbzeit 20:23 (11:9). Bei den vergangenen vier Ausgaben hatte der SCM jeweils das Finale erreicht.

Für Magdeburg, Weltmeister der Jahre 2021, 2022 und 2023, war Tim Hornke mit fünf Treffern der beste Werfer. Im Spiel um Platz drei am Donnerstag (16.15 Uhr/Dyn) wartet nun entweder der spanische Topklub FC Barcelona oder der ägyptische Außenseiter Al Ahly.

In der wieder einmal spärlich besetzten New Capital Sports Hall in der noch namenslosen neuen Hauptstadt Ägpytens starteten die Magdeburger gut und lagen zur Pause mit zwei Toren vorne. In Halbzeit zwei drehte dann aber Veszprem, das im Vorjahr den SCM im Finale mit 34:33 nach Verlängerung bezwungen hatte, auf und beendete damit die Serie des deutschen Teams bei der Klub-WM.