DHB-Team vor Island: Einsatz von Kreisläufer Fischer fraglich

SID 28.10.2025 • 13:26 Uhr Der Kreisläufer reiste krankheitsbedingt bislang nicht zum DHB-Team. Ein Einsatz gegen Island ist offen.

Deutschlands Handballer bangen vor den ersten Spielen der neuen Länderspielsaison um den Einsatz von Justus Fischer. Der Kreisläufer von der TSV Hannover-Burgdorf ist aufgrund von gesundheitlichen Problemen bislang nicht ins Teamquartier nach München gereist und droht mindestens die erste Partie gegen Island am Donnerstag (19.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Nürnberg zu verpassen.

„Er fühlt sich weiterhin nicht gut. Wir werden am Nachmittag noch einmal mit ihm Kontakt haben“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton bei einem Medientermin am Dienstag in München. Im Anschluss werde man über mögliche weitere Schritte beraten. Der restliche Kader sei abgesehen von kleineren „Wehwehchen“ einsatzbereit.