Handball: Deutscher Kantersieg zum WM-Start der U17

SPORT1 24.10.2025 • 17:13 Uhr Gelungener Auftakt: Die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft hat zum Start der Weltmeisterschaft einen nie gefährdeten Sieg eingefahren. Schon zur Pause ist das Spiel so gut wie entschieden.

Erstes Spiel, erster Sieg! Die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft hat ihre erste Partie bei der Weltmeisterschaft in Marokko gewonnen und den Iran mit 45:20 von der Platte gefegt.

Bereits nach der ersten Halbzeit führte die DHB-Auswahl komfortabel mit 19:10. Im zweiten Durchgang wurde der Vorsprung dann immer größer, der Iran konnte zu keinem Zeitpunkt mithalten.

Beste Werfer waren Kalle Gaugisch und Julius Eisend mit jeweils sechs Toren.

Vor dem Spiel der deutschen Mannschaft fanden in Casablanca bereits zwei Duelle statt. Spanien setzte sich haushoch mit 57:16 gegen Südkorea durch. Außerdem gewann Katar gegen Tunesien mit 38:30.

Nur zwei europäische Nationen dabei

Das DHB-Team ist eines von nur zwei europäischen Teams. Gespielt wird in drei Vierergruppen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jochen Beppler bekommt es in Gruppe C mit Argentinien, dem Iran und Puerto Rico zu tun. Nur der Gruppensieger erreicht das Halbfinale sicher.

Entsprechend kommen die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ins Halbfinale.