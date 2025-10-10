Handball-Frauen: Engel fällt aus - Scherer rückt nach

SID 10.10.2025 • 13:37 Uhr Der personelle Wechsel im Team der deutschen Handballerinnen wird aufgrund einer Verletzung nötig.

Wechsel bei den deutschen Handball-Frauen: Linkshänderin Nina Engel fällt für die Länderspiele in der kommenden Woche aus. Die 22-Jährige von der HSG Bensheim/Auerbach Flames laboriert an einer Fußverletzung und wird durch Luisa Scherer (Frisch Auf Göppingen) ersetzt. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rechtsaußen Scherer debütierte im April gegen Dänemark in der Nationalmannschaft. Mit ihrer Nachnominierung umfasst das deutsche Aufgebot weiterhin 19 Spielerinnen. Für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien in Gummersbach (16. Oktober, 19.30 Uhr/DF1) und in Belgien (19. Oktober, 13.45 Uhr) muss Bundestrainer Markus Gaugisch das Aufgebot auf jeweils 16 Spielerinnen reduzieren.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft: