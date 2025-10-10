Handball-Frauen: Engel fällt aus - Scherer rückt nach

Wechsel bei den deutschen Handball-Frauen: Linkshänderin Nina Engel fällt für die Länderspiele in der kommenden Woche aus. Die 22-Jährige von der HSG Bensheim/Auerbach Flames laboriert an einer Fußverletzung und wird durch Luisa Scherer (Frisch Auf Göppingen) ersetzt. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.
Handball-Frauen: Engel fällt aus
Rechtsaußen Scherer debütierte im April gegen Dänemark in der Nationalmannschaft. Mit ihrer Nachnominierung umfasst das deutsche Aufgebot weiterhin 19 Spielerinnen. Für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien in Gummersbach (16. Oktober, 19.30 Uhr/DF1) und in Belgien (19. Oktober, 13.45 Uhr) muss Bundestrainer Markus Gaugisch das Aufgebot auf jeweils 16 Spielerinnen reduzieren.
Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:
Tor: Katharina Filter (Team Esbjerg/Dänemark), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe) Feld: Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Luisa Scherer (Frisch Auf Göppingen), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/Rumänien), Viola Leuchter (Odense Handbold/Dänemark), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Annika Lott (Brest Bretagne/Frankreich), Mareike Thomaier (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Xenia Smits (Metz Handball/Frankreich), Emily Vogel (FTC Budapest/Ungarn), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Aimée von Pereira (Kopenhagen Handbold/Dänemark), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Jolina Huhnstock (Buxtehuder SV), Marie Steffen (VfL Oldenburg)