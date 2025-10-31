Handball: Lichtlein fällt wochenlang aus

SID 31.10.2025 • 18:09 Uhr Bittere Nachrichten von Nils Lichtlein: Der Spielmacher der Füchse Berlin verletzte sich im Länderspiel gegen Island.

Spielmacher Nils Lichtlein hat sich beim Handball-Länderspiel gegen Island am Donnerstag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Wie sein Verein Füchse Berlin mitteilte, wird der 23-Jährige dem deutschen Meister „in den nächsten Wochen fehlen“.

Der Linkshänder verlässt entsprechend auch vorzeitig das Lager des Deutschen Handballbundes (DHB), der am Sonntag (17.15 Uhr) in München ein zweites EM-Vorbereitungsspiel gegen die Isländer bestreitet.

Herber Rückschlag für die Füchse

„Nach dem Ausfall von Fabian Wiede ist dies der nächste herbe Rückschlag für uns“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: „Nils hatte sich nach seiner ersten Verletzung wieder so gut eingefunden. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich wieder auf die Platte zurückkehren kann. Bis dahin werden wir unseren Profi-Kader mit Spielern aus der Akademie auffüllen.“ Nach seiner Ankunft in Berlin werde Lichtlein, der zuvor von Schulterproblemen gehandicapt war, weitergehend untersucht.

Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton kommentierte: „Nils hat sich in den vergangenen Tagen gut präsentiert. Dass er nun verletzt ausfällt, ist schade für ihn und ein Verlust sowohl für unser Team als auch die Füchse Berlin.“