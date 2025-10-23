Drama um deutschen Handball-Star!

SID 23.10.2025 • 20:45 Uhr Die Füchse Berlin haben einen wertvollen Sieg in der Königsklasse offenbar teuer bezahlt.

Die Füchse Berlin haben ihren sechsten Champions-League-Sieg in Folge wohl teuer bezahlt. Beim knappen 32:31-Auswärtserfolg (16:12) gegen den ungarischen Handball-Rekordmeister Veszprém KC verletzte sich Fabian Wiede offenbar schwer.

Der 32 Jahre alte Rückraumspieler war in der Anfangsphase unglücklich aufgekommen, fasste sich sofort ans Knie und verließ unter Applaus des ungarischen Publikums das Parkett auf einer Trage.

Die Teamkameraden Wiedes wussten dem frühen Schock allerdings zu trotzen: Allen voran Füchse-Keeper Dejan Milosavljev führte die Berliner mit insgesamt 16 Paraden zum Sieg, der dänische Welthandballer Mathias Gidsel war mit sechs Treffer der beste Werfer auf Seiten der Füchse.

Der amtierende Meister der Bundesliga hat damit in der Gruppe A die erhoffte „Lücke gerissen“, wie Füchse-Trainer Nicolej Krickau vor dem Spiel gesagt hatte.

Keeper Milosavljev überragt bei Füchse-Erfolg

Die Berliner behaupteten ihren Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Aalborg HB mit zwölf Punkten aus sechs Spielen, während Veszprém die erste Heimpleite in der CL-Saison kassierte und nun sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter hat.

Gegen die „800 Qualitätsspieler“ von Veszprém, wie Krickau vor dem Spiel eindringlich gewarnt hatte, war es immer wieder Keeper Milosavljev, der mit tollen Paraden die Führung verteidigte.