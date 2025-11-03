DHB-Team: Zwei Gesichter und "viele Erkenntnisse"

SID 03.11.2025 • 05:40 Uhr Einen Tag wie den vergangenen Donnerstag könne es nicht immer geben, sagt Torhüter Späth. Für Deutschlands Handballer gelte es, Fehler aufzuarbeiten.

Höhenflug am Donnerstag, Dämpfer am Sonntag: Deutschlands Handballer haben innerhalb kurzer Zeit zwei komplett unterschiedliche Gesichter gezeigt. Auf dem Weg zur Europameisterschaft hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason laut Torhüter David Späth „trotzdem viele Erkenntnisse“ gesammelt, auf die sich aufbauen lasse.

Der zweite Härtetest gegen Island ging am Sonntag nach vielen Fehlern mit 29:31 (15:16) verloren, dabei hatte die DHB-Auswahl drei Tage zuvor noch gegen die Heimatnation ihres Trainers brilliert. Vor allem „im entscheidenden Moment“ habe das Team in Duell zwei aber „nicht präsent genug gestanden und verdient verloren“, erklärte Späth.

Rund elf Wochen vor dem Start der Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026) muss die Nationalmannschaft so vor allem Stabilität finden, denn an Potenzial mangelt es nicht. Welches Gesicht denn nun das echte sei, wurde Späth noch gefragt: Das von der Gala in Nürnberg, oder das aus dem Kampf in München?

„Man muss da eine Mischung finden“, sagte der 23-Jährige: „So einen Tag wie Donnerstag wünscht sich jeder, aber das gegen so ein Topteam jedes Mal auf den Platz zu bringen, ist schwer.“ Es gelte nun folgendes Motto: „Fehler aufarbeiten, schauen, was gut geklappt hat. Und dann, wenn wir uns wiedersehen: Voll angreifen.“