Handball: Große Überraschung um Ex-Nationalspieler

Überraschung im Handball: Die ehemaligen Nationalspieler Martin Strobel und Tobias Reichmann, die ihre Karriere eigentlich schon beendet hatten, geben nun ihr Comeback und starten ein Engagement in den USA.
Große Überraschung um Ex-Nationalspieler
Am Mittwoch gab der Los Angeles Handball Club bekannt, dass sich der Verein sowohl die Dienste von Strobel als auch von Reichmann gesichert hat. Laut der Mitteilung wird Strobel als Co-Trainer und „situativer Spieler” tätig sein, Reichmann als Spieler.
USA will in Handball investieren
„Da wir planen, in Team USA Handball zu investieren, wird es künftig darauf ankommen, die besten Spieler und Trainer der Welt einzubeziehen, um alle Klubs und Programme voranzubringen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, gemeinsam daran zu arbeiten, mehr Aufmerksamkeit für Handball in den USA zu schaffen“, schrieben die Kalifornier.
Der 37 Jahre alte Reichmann hatte seine Karriere Anfang des Jahres bei den Füchsen Berlin beendet und seither als TV-Experte gearbeitet. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 106 Spiele, erzielte dabei 291 Tore und wurde 2016 Europameister.
Strobel, inzwischen 39, spielte von 2013 bis 2020 bei der HBW Balingen-Weilstetten, lief sogar 147 Mal für das DFB-Team auf und zählte ebenfalls zu den Titelgewinnern 2016. Mit Joscha Ritterbach folgte ihm noch ein weiterer Ex-Bundesligaprofi in die USA.