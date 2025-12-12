HBL-Star findet Liebesglück im TV

Benedikt Lohr 12.12.2025 • 18:13 Uhr Silje Bröns Petersen erlebt abseits des Handballs überraschendes Liebesglück in einer TV-Show. Die Aufmerksamkeit rückt ihre private Seite stärker ins Licht.

Zwickaus Spielmacherin Silje Bröns Petersen hat in der dänischen TV-Show „Bachelor“ die letzte Rose erhalten und damit in der WM-Pause der Handball-Bundesliga der Frauen für Aufsehen gesorgt.

Die 31-Jährige wurde von Kandidat Nicklas Fleno Mikaelsen ausgewählt, der gemeinsam mit Christian Ulrik Hansen im TV2Play-Format nach der perfekten Partnerin suchte.

Für Petersen war das ein besonderes Erlebnis, denn für die laufende Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden hatte sie von Dänemarks Nationaltrainerin Helle Thomsen keine Nominierung erhalten.

Petersen: „Gerade bin ich voller Liebe“

Über ihre TV-Erfahrung schrieb sie auf Instagram: „Wow, was für eine Erfahrung, gerade bin ich voller Liebe. Ich freue mich darauf, noch mehr Worte in dieses verrückte Abenteuer zu stecken.“

Gleichzeitig gestand sie: „Das Schwierigste für mich war, in einer sehr persönlichen Situation zu sein, in der ich meine Gefühle zeigen und darüber sprechen musste. Ich bin es gewohnt, die Handballspielerin Silje zu sein, und da musste ich eben eine viel privatere Seite von mir zeigen.“

In der Bundesliga steht Petersen mit dem BSV Sachsen Zwickau derzeit auf Rang neun und belegt mit 38 Treffern Platz zwölf der Torschützenliste.

Nach der WM-Unterbrechung wartet am 27. Dezember der Thüringer HC als nächster Gegner.