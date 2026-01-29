Handball: Dyn sichert sich Exklusivrechte im Europacup

Der Streaminganbieter Dyn hat sich wichtige Übertragungsrechte im europäischen Handball gesichert. Der Streamingservice erneuerte seinen Rechtevertrag mit dem europäischen Verband (EHF) und überträgt ab der kommenden Saison die Champions League sowie die European League der Frauen und Männer in der DACH-Region exklusiv. Bislang hält auch Streamingdienst DAZN noch Rechte an den europäischen Königsklassen.

Der neue TV-Deal gilt bis 2030, hieß es in einer Mitteilung. Im Fußball halten insgesamt drei Anbieter (Sky, DAZN, Prime Video) die wichtigsten Rechte, dagegen überträgt im Handball künftig nur noch Dyn die Frauen- und Männer-Bundesliga, die DHB-Pokalwettbewerbe sowie die wichtigsten Europapokale. Zudem sind dort die Spiele der Handball-Europameisterschaften der Männer (noch bis 1. Februar) und Frauen (3. bis 20. Dezember) dieses Jahres sowie die Weltmeisterschaften bis 2031 zu sehen.