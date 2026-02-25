Handball-Bundestrainer Gaugisch: "Wir sind keine Sportnation"

SID 25.02.2026 • 05:32 Uhr Frauenhandball-Bundestrainer Markus Gaugisch zweifelt am sportlichen Selbstbild Deutschlands. Er fordert bessere Strukturen - und mehr Wertschätzung.

Frauenhandball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat Deutschlands Status als Sportnation infrage gestellt. Der 50-Jährige äußerte sich in einem Interview kritisch zur gesellschaftlichen Bedeutung des Sports hierzulande und zur strukturellen Entwicklung insbesondere im Frauenbereich. "Wir könnten uns sogar fragen, ob Deutschland überhaupt noch eine Sportnation ist", sagte Gaugisch dem Mannheimer Morgen: "In Dänemark treiben 75 Prozent der Bevölkerung aktiv Sport, in Deutschland sind es 25 Prozent. Wenn ich dann noch sehe, wie die öffentlichen Sportstätten in Deutschland zugänglich sind, stimmt mich das nachdenklich."

Dabei meint der Handballcoach, der die DHB-Frauen im Dezember zu Silber bei der Heim-WM geführt hat, "nicht die Sporthallensituation, sondern schauen wir uns einfach die Schulhöfe mit einem Basketballkorb an. Da hängt nicht selten ein Schild: Ab 17.30 Uhr darf nicht mehr Basketball gespielt werden, weil sich Leute aus der Umgebung dadurch von spielenden Kindern gestört fühlen. Wir haben viel zu strenge Restriktionen und müssen uns dann auch nicht wundern, wenn weniger Kinder Sport treiben. Wir titulieren uns gerne als Sportnation, aber den Sport wirklich leben – das machen wir in Deutschland nicht mehr. Deswegen sind wir auch keine richtige Sportnation mehr."