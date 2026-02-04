Handball: DHB beschließt neue TV-Kooperation

SID 04.02.2026 • 13:31 Uhr Der Deutsche Handballbund (DHB) geht eine langfristige Kooperation mit der Mediengruppe ProSiebenSat.1 ein. Zahlreiche Länderspiele werden im Free-TV zu sehen sein.

Der Deutsche Handballbund (DHB) ist eine langfristige Kooperation mit der Mediengruppe ProSiebenSat.1 eingegangen. Der Verband gab die Partnerschaft bis Dezember 2031 am Mittwoch bekannt, die Kooperation umfasst alle Heimpartien beider Nationalmannschaften sowie die Freundschaftsspiele im Ausland.

„Die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 sichert uns in den kommenden sechs Jahren eine umfangreiche, regelmäßige und reichweitenstarke Abdeckung der Länderspiele unserer Männer- und Frauen-Nationalmannschaft auf frei empfangbaren Plattformen“, sagte DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober: „Dazu kommt die Integration des Handballs in weitere Formate. Dies wird unserer Sportart helfen, weitere Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen.“

Mehr als 60 Spiele in den nächsten sechs Jahren

Übertragen werden über die nächsten sechs Jahre damit mehr als 60 Länderspiele. Dabei sollen alle Partien vorwiegend auf ProSieben und ProSieben MAXX sowie über die Streaming-App Joyn gezeigt werden und über diese Plattformen frei empfangbar sein. Los geht es am 8. März, wenn die DHB-Frauen in der Qualifikation für die Europameisterschaft Slowenien empfangen (15.30 ProSieben MAXX).