Handball: Gille tritt in Frankreich ab - Duschebajew folgt

SID 24.02.2026 • 16:44 Uhr Nach sechs Jahren legt Gille sein Amt nieder. Ein früherer Weltklassespieler übernimmt.

Einen Monat nach dem Hauptrunden-Aus bei der Handball-Europameisterschaft ist Guillaume Gille am Dienstag als französischer Nationaltrainer zurückgetreten. „Dies ist meine Entscheidung, basierend auf meinem Gefühl, nach langer Überlegung“, sagte der 49-Jährige während einer Pressekonferenz. Er wird durch den früheren Weltklassespieler Talant Duschebajew (57) ersetzt.

Gille, als Spieler bereits ein Topstar mit allen wichtigen Titeln, hatte die Franzosen als Trainer zum Olympiasieg 2021 und zum EM-Triumph 2024 in Deutschland geführt. Sein Vertrag wäre erst 2029 ausgelaufen. Duschebajew, kirgisisch-russischstämmiger Spanier und zweimaliger Welthandballer, hat als Trainer viermal die Champions League gewonnen. Er trainiert seit 2014 das polnische Spitzenteam KS Kielce.