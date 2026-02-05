Pay-TV-Partner: DHB und Dyn schließen Deal bis 2031

SID 05.02.2026 • 14:54 Uhr Die deutschen Handballerinnen und Handballer sind künftig häufiger bei Streaminganbieter Dyn zu sehen.

Der Streaminganbieter Dyn wird Pay-TV-Partner des Deutschen Handballbundes (DHB). Künftig sind alle Heim-Länderspiele der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft sowie die Testspiele im Ausland bei Dyn zu sehen, bis Ende 2031 ist die Zusammenarbeit laut DHB vereinbart.