Pay-TV-Partner: DHB und Dyn schließen Deal bis 2031

Der Streaminganbieter Dyn wird Pay-TV-Partner des Deutschen Handballbundes (DHB). Künftig sind alle Heim-Länderspiele der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft sowie die Testspiele im Ausland bei Dyn zu sehen, bis Ende 2031 ist die Zusammenarbeit laut DHB vereinbart.
DHB schließt nächsten TV-Deal ab
Die deutschen Handballerinnen und Handballer sind künftig häufiger bei Streaminganbieter Dyn zu sehen.
Dyn baut Handball-Angebot aus
© IMAGO/SID/SVEN SIMON
„Die Partnerschaft mit Dyn ergänzt perfekt unsere Free-TV-Kooperation mit ProSiebenSat.1. Dieses Angebot ist maßgeschneidert für Handball-Fans, die an einem Ort alles zu ihrem Sport finden“, sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. Unter anderem überträgt der Streamingservice auch die Spiele der Bundesligen sowie der Champions League.