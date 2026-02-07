Superstar spricht über Bundesliga-Wechsel!

SPORT1 07.02.2026 • 09:38 Uhr Dika Mem spricht erstmals über seinen Wechsel zu den Füchsen Berlin - und erklärt den Schritt nach Deutschland im Detail.

Frankreichs Superstar Dika Mem wird sich 2027 nach Ablauf seines Vertrags beim FC Barcelona den Füchsen Berlin anschließen. Das wurde schon vor der jüngst beendeten Handball-EM offiziell kommuniziert. Nun meldete sich der Weltklasse-Spieler erstmals selbst zu Wort.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Veränderung brauche, um mich als Spieler weiterzuentwickeln. Deshalb bin ich einfach glücklich“, sagte er beim Fachportal ”handball-world“.

Handball-Bundesliga lockt mit Prestige

Das Prestige der deutschen Bundesliga scheint beim Wechsel eine große Rolle gespielt zu haben: „Ich wollte in der Bundesliga spielen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dorthin zu gehen“, sagte der Handball-Star.

Ein Wechsel nach Deutschland „war von Anfang an mein Wunsch“, bestätigte Mem. „Ich freue mich riesig darauf, für Berlin und in Deutschland zu spielen. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen warten“, witzelte der französische Nationalspieler.

Beim Bundesligisten Füchse Berlin will der Rückraumspieler ein klares Ziel verfolgen: „Ich will dieses Team noch besonderer machen, wenn ich nach Berlin komme“, erklärte er.

Mem bekommt die 10

In den letzten zehn Jahren trug er mit seinem Talent zum Erfolg des Erstligisten FC Barcelona bei. Im Jahr 2016 verpflichtete der spanische Klub den damals erst 19-Jährigen als jüngsten Spieler in der Geschichte des Vereins.

Dort wuchs der heute 28-Jährige zu einem Weltklasse Nationalspieler und Ausnahmetalent heran: „Es hat lange gedauert. Denn am Ende war ich viele Jahre in Spanien und ich habe mich in Barcelona wirklich wohlgefühlt“, sagte der Linkshänder.

Mit der Trikotnummer zehn, die er bei Barcelona und in der Nationalmannschaft trägt, wird er auch bei den Füchsen Berlin ausgestattet werden.