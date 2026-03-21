TV-Ausflug für deutsche Handball-Stars

SID 21.03.2026 • 06:41 Uhr Der deutsche Handball will medial wachsen. Zwei Vize-Europameister stellen sich nun einer TV-Challenge.

Show-Business statt Handball-Parkett: Die Vize-Europameister David Späth und Miro Schluroff wagen einen Ausflug auf ungewohntes Terrain. Am Montag werden der Torwart und der Rückraumspieler zur Aufzeichnung mit den ProSieben-Stars Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fahren.

„In der Kindheit haben wir die zwei verfolgt. Ich weiß noch, wie ich auf der Couch deren Sendungen geschaut habe und darf jetzt Teil davon sein“, sagte Späth: „Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, wie wir uns schlagen.“

Deutscher Handball will medial wachsen

ProSieben ist neuer TV-Partner des Verbands, der medial weiter wachsen will. „Uns freut, dass die Nachfrage da ist“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton: „Es ist Teil der neuen Partnerschaft im TV, dass wir dort jetzt auch neue Formate für uns gegenseitig erarbeiten können.“