Frauen-Bundestrainer Gaugisch übernimmt neue Aufgabe

SID 10.03.2026 • 12:00 Uhr Markus Gaugisch arbeitet künftig auch für einen Zweitligisten. Dort betreut der Bundestrainer der deutschen Handballerinnen Perspektivspieler als Individualcoach.

Markus Gaugisch übernimmt eine zusätzliche Aufgabe neben seinem Job als Bundestrainer von Deutschlands Handballerinnen. Der 51-Jährige wird beim Männer-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten künftig als Individualcoach arbeiten und Perspektivspieler aus Nachwuchs und Profikader individuell betreuen.

Gaugisch bringt sich bereits seit mehreren Jahren punktuell in die Arbeit der JSG Balingen-Weilstetten ein. In der neu geschaffenen Funktion soll er an der Entwicklung einzelner Spieler arbeiten und das Trainerteam im Leistungsbereich unterstützen.

„Ihn nun noch weiter im System zu haben, ist super und zeigt unsere angepeilte Richtung auf. Unser Nachwuchs ist unsere HBW-Zukunft“, sagte Geschäftsführer Axel Kromer, in dessen Zeit als DHB-Sportvorstand Gaugisch zum Bundestrainer wurde und mit dem der DHB-Coach auch freundschaftlich verbunden ist.

Gaugisch verlängerte zuletzt beim DHB

„Im Detail zu arbeiten und der einzelnen Spielerin über Analyse, Feedback und Empfehlung zu helfen, besser zu werden, ist ein großer Baustein meiner täglichen Arbeit beim DHB“, sagte Gaugisch. „Den dafür eingeschliffenen Workflow werde ich nun auch in Balingen anwenden.“