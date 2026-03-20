Gislason legt Fokus auf Abwehr - weiteres Dänemark-Duell im Mai

SID 20.03.2026 • 13:25 Uhr Die deutschen Handballer wollen im zweiten Aufeinandertreffen mit Ägyptern Teile ihres Spiels verbessern.

Alfred Gislason forciert nach dem 79-Tore-Spektakel vor dem zweiten Duell mit Ägypten Verbesserungen in der Abwehr. „Wir waren aus meiner Sicht schon deutlich weg von der Beweglichkeit, die sie im Januar hatten“, sagte der Bundestrainer am Tag nach dem 41:38-Testspielerfolg der deutschen Handballer gegen den Afrikameister: „Jetzt haben wir die Aufgabe sicherlich für das zweite Spiel, den Abwehrteil besser zu gestalten.“

Am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben und Dyn) will das Nationalteam, das Anfang des Jahres Vize-Europameister wurde, in Bremen die Euphorie befeuern und weiteres Selbstvertrauen tanken. Die Partien liefern dabei schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land in 300 Tagen.