Gislason vor Ägypten-Doppelpack: "Sehr guter Gegner"

Bundestrainer Alfred Gislason geht mit viel Respekt in den Länderspiel-Doppelpack der deutschen Handballer gegen Ägypten. „Es ist ein sehr guter Gegner, wo wir wirklich sehr gut spielen müssen, wenn wir uns weiterentwickeln und gewinnen wollen“, sagte Gislason bei einem Medientermin am Dienstag vor den Testspielen der DHB-Männer am Donnerstag in Dortmund (18.15 Uhr) und Sonntag in Bremen (15.30 Uhr).
Gislason warnt vor Ägypten
Afrikameister Ägypten sei eine Mannschaft, „die in den letzten Jahren immer besser geworden ist. Sie zählt zu den Kandidaten, die um die Medaillen spielen können“, sagte Gislason und hob die körperliche Stärke des Gegners hervor: „Es gibt nicht viele Mannschaften auf der Welt, die mehr Druck aus dem Rückraum entfachen können.“
Das Wiedersehen mit seiner Mannschaft 43 Tage nach dem Silber-Coup bei der EM in Dänemark beschrieb Gislason als „sehr schön. Wir haben uns alle sehr gefreut.“ Insgesamt sind gegen Ägypten 14 Medaillengewinner dabei. Eine Pause legen Torhüter Andreas Wolff, Spielmacher Nils Lichtlein, Linksaußen Rune Dahmke und Rechtsaußen Lukas Zerbe ein. Für sie lud Gislason Tim Freihöfer, Timo Kastening und Debütant Lasse Ludwig ein. Außerdem darf mit dem Kieler Talent Rasmus Ankermann ein U19-Weltmeister erste Trainingserfahrungen im A-Team sammeln.