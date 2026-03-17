Gislason vor Ägypten-Doppelpack: "Sehr guter Gegner"

SID 17.03.2026 • 13:18 Uhr Der Bundestrainer hält viel vom ersten Gegner der deutschen Handballer nach EM-Silber.

Bundestrainer Alfred Gislason geht mit viel Respekt in den Länderspiel-Doppelpack der deutschen Handballer gegen Ägypten. „Es ist ein sehr guter Gegner, wo wir wirklich sehr gut spielen müssen, wenn wir uns weiterentwickeln und gewinnen wollen“, sagte Gislason bei einem Medientermin am Dienstag vor den Testspielen der DHB-Männer am Donnerstag in Dortmund (18.15 Uhr) und Sonntag in Bremen (15.30 Uhr).

Afrikameister Ägypten sei eine Mannschaft, „die in den letzten Jahren immer besser geworden ist. Sie zählt zu den Kandidaten, die um die Medaillen spielen können“, sagte Gislason und hob die körperliche Stärke des Gegners hervor: „Es gibt nicht viele Mannschaften auf der Welt, die mehr Druck aus dem Rückraum entfachen können.“