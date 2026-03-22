Nächster Härtetest für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Sonntag erneut auf den Afrikameister Ägypten. Das erste Duell war mit 41:38 bereits an Deutschland gegangen.
Handball LIVE: Deutschland - Ägypten live im Free-TV, Stream und Ticker - nächster Härtetest für das DHB-Team
LIVE: Nächster Härtetest für DHB-Team
Nach der erfolgreichen EM will das DHB-Team die Euphorie befeuern und weiteres Selbstvertrauen tanken. Gespielt wird um 15.30 Uhr. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER:
Handball live: So können Sie Deutschland – Ägypten im TV und Livestream verfolgen:
- TV: ProSieben
- Stream: Dyn, Joyn
- Ticker:Sport1.de und SPORT1-App
+++ Starker Beginn +++
Deutschland startet super in die Partie und liegt nach fünf Minuten bereits mit 6:3.
+++ Gleich geht’s los +++
Das Aufwärmen ist abgeschlossen. Um 15.30 wird das Spiel angepfiffen. SPORT1 bleibt dabei und begleitet die Partie im Liveticker.
+++ Ausfälle erschweren deutsche Aufgabe +++
Erschwert wird die Aufgabe durch zwei kurzfristige Ausfälle: Neben Rückraumspieler Marko Grgic fehlt auch Routinier Timo Kastening. Während Grgic aufgrund eines Infekts nicht zur Verfügung steht, fehlt der Rechtsaußen Kastening aus privaten Gründen.
+++ Deutschland fordert Dänemark im Mai +++
„Mit Ägypten haben wir eine sehr gute Mannschaft – und dann wartet Dänemark. Das ist natürlich gut für uns“, sagte Spielmacher Juri Knorr mit Blick auf die kommenden Aufgaben gegen hochkarätige Gegner. Gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark geht es im nächsten Länderspielfenster gleich zweimal am 15. Mai in Kopenhagen und am 17. Mai in Köln.
+++ Wie sieht die Zukunft von Gislason aus? +++
Im kommenden Winter, dann 20 Jahre nach dem bislang letzten WM-Titel, steht mit der Weltmeisterschaft ein großes Highlight an. Bis dahin, so viel ist seit Donnerstag klar, wird die Zukunft von Bundestrainer Gislason geklärt sein. DHB-Sportvorstand Ingo Meckes will die Frage im Verband definitiv vor der Heim-WM (13. bis 31. Januar 2027) beantworten, sich dabei aber nicht unter Druck setzen lassen. „Es wäre schlimm, wenn wir einen Monat oder zwei Monate, bevor die WM startet, keine Klarheit hätten“, sagte er am Rande der Ägypten-Partie. Einen „unmittelbaren Druck“ sehe man nicht.