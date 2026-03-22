Handball LIVE: Deutschland - Ägypten live im Free-TV, Stream und Ticker - nächster Härtetest für das DHB-Team

Johannes Behm 22.03.2026 • 15:27 Uhr Nächster Sieg für das DHB-Team? Wieder steht mit Ägypten ein hochkarätiger Gegner auf dem Programm. Zwei Deutsche fallen kurzfristig aus. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

Nächster Härtetest für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Sonntag erneut auf den Afrikameister Ägypten. Das erste Duell war mit 41:38 bereits an Deutschland gegangen.

Nach der erfolgreichen EM will das DHB-Team die Euphorie befeuern und weiteres Selbstvertrauen tanken. Gespielt wird um 15.30 Uhr. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER:

Handball live: So können Sie Deutschland – Ägypten im TV und Livestream verfolgen:

TV: ProSieben

ProSieben Stream: Dyn, Joyn

Dyn, Joyn Ticker:Sport1.de und SPORT1-App

+++ Starker Beginn +++

Deutschland startet super in die Partie und liegt nach fünf Minuten bereits mit 6:3.

+++ Gleich geht’s los +++

Das Aufwärmen ist abgeschlossen. Um 15.30 wird das Spiel angepfiffen. SPORT1 bleibt dabei und begleitet die Partie im Liveticker.

+++ Ausfälle erschweren deutsche Aufgabe +++

Erschwert wird die Aufgabe durch zwei kurzfristige Ausfälle: Neben Rückraumspieler Marko Grgic fehlt auch Routinier Timo Kastening. Während Grgic aufgrund eines Infekts nicht zur Verfügung steht, fehlt der Rechtsaußen Kastening aus privaten Gründen.

+++ Deutschland fordert Dänemark im Mai +++

„Mit Ägypten haben wir eine sehr gute Mannschaft – und dann wartet Dänemark. Das ist natürlich gut für uns“, sagte Spielmacher Juri Knorr mit Blick auf die kommenden Aufgaben gegen hochkarätige Gegner. Gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark geht es im nächsten Länderspielfenster gleich zweimal am 15. Mai in Kopenhagen und am 17. Mai in Köln.

+++ Wie sieht die Zukunft von Gislason aus? +++