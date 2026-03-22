Handball: Deutschland - Ägypten live im Free-TV, Livestream und Ticker: Zwei kurzfristige Ausfälle

SPORT1 22.03.2026 • 13:31 Uhr Nächster Sieg für das DHB-Team? Wieder steht mit Ägypten ein hochkarätiger Gegner auf dem Programm. Zwei Deutsche fallen kurzfristig aus.

Nächster Härtetest für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am Sonntag erneut auf den Afrikameister Ägypten. Das erste Duell war mit 41:38 bereits an Deutschland gegangen.

Nach der erfolgreichen EM will das DHB-Team die Euphorie befeuern und weiteres Selbstvertrauen tanken. Gespielt wird um 15.30 Uhr.

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Erschwert wird die Aufgabe durch zwei kurzfristige Ausfälle: Neben Rückraumspieler Marko Grgic fehlt auch Routinier Timo Kastening. Während Grgic aufgrund eines Infekts nicht zur Verfügung steht, fehlt der Rechtsaußen Kastening aus privaten Gründen.

„Mit Ägypten haben wir eine sehr gute Mannschaft – und dann wartet Dänemark. Das ist natürlich gut für uns“, sagte Spielmacher Juri Knorr mit Blick auf die kommenden Aufgaben gegen hochkarätige Gegner.

Gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark geht es im nächsten Länderspielfenster gleich zweimal am 15. Mai in Kopenhagen und am 17. Mai in Köln.

Im kommenden Winter, dann 20 Jahre nach dem bislang letzten WM-Titel, steht mit der Weltmeisterschaft ein großes Highlight an.