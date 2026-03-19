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Handball-Härtetest gegen Ägypten - Ehrung für DHB-Stars

Ehrung für DHB-Stars

Die deutschen Handballer spielen heute Abend gegen den Afrikameister - und dürfen sich hinterher auf eine kleine Zeremonie freuen.
Dynamisch: Julian Köster auf dem Weg zum Tor
Dynamisch: Julian Köster auf dem Weg zum Tor
© AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND
SID
Die deutschen Handballer spielen heute Abend gegen den Afrikameister - und dürfen sich hinterher auf eine kleine Zeremonie freuen.

Ehrung für EM-Silber: Deutschlands Handballer werden im Anschluss an das Länderspiel gegen Ägypten am Donnerstagabend in Dortmund (18.15 Uhr/ProSieben und Dyn) für ihren zweiten Platz bei der Europameisterschaft mit einer Zeremonie gefeiert. Teil des Programms wird ein Auftritt der Band GroßstadtEngel sein, die ihren Song „Gute Laune“ performen. Außerdem werden die deutschen Nationalspieler Autogramme geben.

Im Zentrum des Abends steht aber das Länderspiel gegen den Afrikameister. „Das ist ein Gegner, der alles andere als leicht zu bespielen ist. Aber sowas brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln“, sagte Rückraumspieler Julian Köster und sprach von einer international „extrem hohen Klasse“. Abwehrspezialist Tom Kiesler beschreibt den WM-Viertelfinalisten als „eine sehr physische, athletische Mannschaft. Sie kommen übers Tempo, die Spieler spielen alle in den Top-Klubs in Europa. Es wird auf jeden Fall ein knackiges Spiel werden.“

Die erste Partie seit dem verlorenen EM-Finale gegen Dänemark gilt wie das zweite Duell gegen Ägypten am Sonntag in Bremen (15.30/ProSieben und Dyn) als Härtetest auf dem Weg zur Heim-WM im Januar 2027. „Wir haben nicht viel Zeit und müssen die gut nutzen“, sagte Köster: „Ich durfte schon mal ein Heimturnier spielen, das war unfassbar geil. Wir freuen uns drauf.“

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