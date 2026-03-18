Handball-Kracher in Köln: Deutschland fordert Dänemark

SID 18.03.2026 • 11:00 Uhr Die Rivalen liefern sich das nächste Topduell in der Kölner Arena. Der frühe Termin soll Familien anziehen.

Duell gegen den Dominator: Deutschlands Handballer treffen am 17. Mai in Köln auf Welt- und Europameister Dänemark. Die Neuauflage des Olympiafinales von 2024 und EM-Endspiels von 2026 dient beiden Teams zur Vorbereitung auf die Heim-WM im kommenden Jahr. Die deutsche Mannschaft wartet seit zehn Jahren auf einen Sieg gegen die Dänen, die zusammen mit dem Olympia-Triumph von Paris momentan alle drei großen Titel auf sich vereinigen.

„Wir freuen uns riesig, dass wir unseren Fans solch einen Kracher gerade in Köln anbieten können“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober: „Das ist die zusätzliche Chance, die deutsche Nationalmannschaft in der Kathedrale des Handballs zu erleben, denn bei der WM im kommenden Januar gibt es aufgrund der hohen Nachfrage aktuell kaum noch Kapazitäten.“ Anpfiff der Partie in der Kölner Lanxess-Arena ist um 15.30 Uhr, die Eintrittskarten gehen am Freitag kommender Woche in den Verkauf.