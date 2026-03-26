Verstärkung aus Italien: Hanning holt Savini nach Potsdam

SID 26.03.2026 • 12:34 Uhr Der Nationalspieler unterschreibt beim Zweitligisten für zwei Jahre.

Bob Hanning, Sportdirektor des 1. VfL Potsdam und Italiens Nationaltrainer, hat in Giacomo Savini erneut einen seiner Schützlinge zum Handball-Zweitligisten geholt. Der 27-Jährige unterschreibt in Potsdam einen Zweijahresvertrag und soll für Verstärkung im Rückraum sorgen.

„Der 1. VfL Potsdam kann sich auf einen tollen Allrounder freuen. Es kommt ein Spieler mit einer sehr hohen sozialen Kompetenz und vollem Kampfgeist“, sagte Hanning.