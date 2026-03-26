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Verstärkung aus Italien: Hanning holt Savini nach Potsdam

Verstärkung aus Italien: Hanning holt Savini nach Potsdam

Der Nationalspieler unterschreibt beim Zweitligisten für zwei Jahre.
Giacomo Savini bei der EM 2026
Giacomo Savini bei der EM 2026
© IMAGO/ABACAPRESS/SID/IPA Sport
SID
Der Nationalspieler unterschreibt beim Zweitligisten für zwei Jahre.

Bob Hanning, Sportdirektor des 1. VfL Potsdam und Italiens Nationaltrainer, hat in Giacomo Savini erneut einen seiner Schützlinge zum Handball-Zweitligisten geholt. Der 27-Jährige unterschreibt in Potsdam einen Zweijahresvertrag und soll für Verstärkung im Rückraum sorgen.

„Der 1. VfL Potsdam kann sich auf einen tollen Allrounder freuen. Es kommt ein Spieler mit einer sehr hohen sozialen Kompetenz und vollem Kampfgeist“, sagte Hanning.

Savini ist bereits der vierte italienische Nationalspieler, den Hanning für die Potsdamer verpflichtet. Der Spielmacher lief zuletzt in Italien beim Cassano Magnago HC auf und sammelte zuvor schon in Spanien und Frankreich Erfahrung. Er freue sich, in Potsdam „zwei italienische Nationalmannschaftskollegen und Freunde“ zu treffen, so Savini.

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