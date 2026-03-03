"Wollen Rückenwind mitnehmen": Gaugisch "erwartet" EM-Ticket

SID 03.03.2026 • 14:24 Uhr Mit zwei Siegen gegen Slowenien wollen sich die Handballerinnen für die EM qualifizieren. Auf WM-Silber will sich das DHB-Team nicht ausruhen.

Bundestrainer Markus Gaugisch fordert vor dem Start ins EM-Jahr maximale Konzentration von Deutschlands Handballerinnen. Beim Restart nach Silber bei der Heim-WM geht es im Länderspiel-Doppelpack gegen Slowenien direkt um die Qualifikation für die Europameisterschaft. „Zunächst müssen wir gewinnen, das ist immer das Wichtigste“, sagte Gaugisch bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Großwallstadt: „Wir wollen die Qualifikation mit zwei Siegen abschließen, um die Qualifikation final in den Händen zu halten.“

Das erste Duell steigt am Mittwoch (18.00 Uhr/sportstudio.de und Dyn), exakt 80 Tage nach dem Gewinn der Silbermedaille, in Celje, zum Rückspiel kommt es am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben Maxx und Dyn) in Heidelberg. Nach zwei Siegen führt Deutschland die Qualifikationsgruppe 3 an - und kann nun bis Sonntag alles klar machen. „Wir wollen den Rückenwind mitnehmen. Wir sind Favorit. Ich erwarte, dass wir das hinkriegen“, sagte Gaugisch.

Die Endrunde findet dann vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt. Die Auslosung für das Turnier erfolgt am 16. April in Kattowitz.

Die ersten Trainingseinheiten beim Wiedersehen der deutschen Mannschaft liefen gut. „Handballerisch haben alle Bock“, sagte Gaugisch und betonte: „Wir haben eine Medaille gewonnen, sind aber noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung.“ Auch Katharina Filter, Deutschlands Torhüterin des Jahres, sprach am Dienstag von „guten Einheiten. Ich habe ein gutes Gefühl.“