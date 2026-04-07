Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
INT. FUSSBALL
HANDBALL
DARTS
EISHOCKEY
US-SPORT
FORMEL 1
TENNIS
MEHR
Mehr
Handball>

Frauen-Handball: Bundesliga mit Zuschauerrekord

Heim-WM wirkt sich positiv aus

In der Saison der Heim-WM meldete das Oberhaus ein Plus von mehr als zehn Prozent.
VfB Oldenburg freute sich über die meisten Zuschauer
VfB Oldenburg freute sich über die meisten Zuschauer
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Eibner-Pressefoto
SID
In der Saison der Heim-WM meldete das Oberhaus ein Plus von mehr als zehn Prozent.

Die Handball-Bundesliga der Frauen meldet nach Ende der Punktrunde erneut einen Zuschauerrekord.

152.898 Besucher bei den insgesamt 110 Spielen der regulären Saison im Oberhaus (Schnitt: 1390 Fans pro Spiel) bedeuteten in der Saison der Heim-WM ein Plus gegenüber dem bisherigen Bestwert aus der vergangenen Saison (Schnitt: 1256) von rund 10,5 Prozent.

Playoffs der VfB Oldenburg als Zuschauermagnet

Als anziehungskräftigster Zuschauermagnet erwies sich vor den Playoffs der VfB Oldenburg mit einem durchschnittlichen Zuspruch von 2186 Anhängern bei seinen zehn Heimspielen.

Außer den Norddeutschen konnte noch Frisch Auf Göppingen durchschnittlich mehr als 2000 Fans pro Spiel in seiner Halle begrüßen (2075). Neun der elf Erstligisten verzeichneten einen vierstelligen Zuschauerschnitt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite