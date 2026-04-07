Frauen-Handball: Bundesliga mit Zuschauerrekord

SID 07.04.2026 • 17:13 Uhr In der Saison der Heim-WM meldete das Oberhaus ein Plus von mehr als zehn Prozent.

Die Handball-Bundesliga der Frauen meldet nach Ende der Punktrunde erneut einen Zuschauerrekord.

152.898 Besucher bei den insgesamt 110 Spielen der regulären Saison im Oberhaus (Schnitt: 1390 Fans pro Spiel) bedeuteten in der Saison der Heim-WM ein Plus gegenüber dem bisherigen Bestwert aus der vergangenen Saison (Schnitt: 1256) von rund 10,5 Prozent.

Playoffs der VfB Oldenburg als Zuschauermagnet

Als anziehungskräftigster Zuschauermagnet erwies sich vor den Playoffs der VfB Oldenburg mit einem durchschnittlichen Zuspruch von 2186 Anhängern bei seinen zehn Heimspielen.