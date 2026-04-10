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"Sie wollen sich zeigen": Der Handball-Nachwuchs verzückt

Der Handball-Nachwuchs verzückt

Bei der Handball-Nationalmannschaft werden aktuell junge Spielerinnen getestet. Die Erfahrenen und das Trainerteam sind angetan.
Alina Grijseels (l.) lobt die jungen Spielerinnen
Lob für die jungen Spielerinnen von Alina Grijseels (l.)
© picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler
SID
Bei der Handball-Nationalmannschaft werden aktuell junge Spielerinnen getestet. Die Erfahrenen und das Trainerteam sind angetan.

Handball-Nationalspielerin Alina Grijseels ist von ihren jungen Teamkolleginnen bei deren erster Länderspielreise sehr angetan. „Das machen sie bisher extrem gut. Man hat auch im Spiel gesehen, dass sie nicht zurückstecken, sich zeigen wollen und mutig sind“, sagte die Spielerin von Borussia Dortmund über die Debütantinnen, die von Bundestrainer Markus Gaugisch derzeit getestet werden.

Auch Co-Trainer Frederick Griesbach hob die Bedeutung der jungen Spielerinnen wie Chiara Rohr (18) oder Jana Walther (19) hervor. Es sei „ein schönes Gefühl, zu wissen, dass Junge nachkommen, die großes Potenzial haben und Druck aufbauen wollen“. Welche Spielerinnen auch am Sonntag im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien in Hamm ihre Chance bekommen werden, ließ er offen.

Kein Kaderplatz für zwei Spielerinnen

Weil Torhüterin Katharina Filter und Viola Leuchter (Rückraum) am Donnerstag zur Mannschaft stießen, werden zwei Spielerinnen keinen Kaderplatz erhalten. Bei den Nachgereisten sei die Wahrscheinlichkeit „hoch, dass sie dabei sein werden“.

Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel könnten die bereits qualifizierten Vize-Weltmeisterinnen die perfekte Quali abliefern. Die EM (3. bis 20. Dezember) findet in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt.

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