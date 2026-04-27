Handball: Verlässt Uscins die Bundesliga?

Niklas Senger 27.04.2026 • 13:56 Uhr Nationalspieler Renars Uscins hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Den DHB-Star zieht es einem Bericht zufolge nach Frankreich.

Die Zukunft von Renars Uscins ist seit geraumer Zeit ein heißes Thema im deutschen Handball. Jetzt steht der nächste Schritt in der Karriere des DHB-Stars wohl bevor.

Laut einem Bericht der Sport Bild habe Uscins bereits einen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschrieben, der bis 2030 gelten soll. Allerdings werde der Wechsel erst nach Uscins Vertragsende bei der TSV Hannover-Burgdorf im Sommer 2027 vollzogen, heißt es weiter.

Noch vor wenigen Wochen schien für Uscins ein Wechsel innerhalb der Handball-Bundesliga bevorzustehen. Wie unter anderem die in Hannover ansässige Neue Presse bestätigt hatte, war sich der Linkshänder bereits mit der SG Flensburg-Handewitt einig und hatte einen Vertrag ausgehandelt.

Der Transfer scheiterte jedoch, da die Norddeutschen kurz vor einer Verpflichtung von Mega-Talent Francisco „Kiko“ Costa stehen sollen, der genau wie Uscins im rechten Rückraum zum Einsatz kommt. Eine Verlängerung des 23-Jährigen in Hannover scheiterte wohl aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen.

Uscins wurde in Paris bereits zum Helden

In Paris könnte Uscins in Zukunft auch auf Klubebene internationale Erfahrungen sammeln, vor allem in der Champions League. Aktuell ist PSG Tabellenführer der französischen Liga und genau wie Verfolger HBC Nantes ungeschlagen.

Die Königsklasse konnte der zwölfmalige Meister bisher nie gewinnen und scheiterte auch in diesem Jahr in der Zwischenrunde an Veszprém KC.