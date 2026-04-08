Handball: Nächste deutsche Tor-Party

SID 08.04.2026 • 19:53 Uhr Die DHB-Frauen haben das Ticket für die EM-Endrunde bereits in der Tasche. In Nordmazedonien dürfen sich junge Spielerinnen zeigen.

Deutschlands Handballerinnen haben auch mit einer jungen B-Auswahl ihre makellose Bilanz in der EM-Qualifikation gewahrt. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch siegte ohne einige Leistungsträgerinnen in Nordmazedonien mit 35:27 (19:14) und feierte den fünften Erfolg im fünften Spiel. Die Teilnahme der deutschen Vize-Weltmeisterinnen an der EM-Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei (3. bis 20. Dezember) stand bereits vor der Partie fest.

Nina Engel war mit neun Treffern die beste Werferin der DHB-Auswahl, der in Skopje unter anderem Stammtorhüterin Katharina Filter und Rückraumspielerin Emily Vogel fehlten. „Es war jetzt nicht alles perfekt. Wir hatten ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, vor allem in der Abwehr. Ich glaube, 27 Gegentore sind ein bisschen zu viel“, sagte Engel: „Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und da bin ich einfach guter Dinge.“

Deutschland fertigt Nordmazedonien ab

Zum Abschluss der EM-Qualifikation treffen die deutschen Handballerinnen am Sonntag (18.00 Uhr) in Hamm auf Belgien. Gaugisch nutzt die Partien mit sportlich überschaubarer Bedeutung auch für ein Casting junger Spielerinnen.