Handball-Profi in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Jakob Lüers 20.05.2026 • 17:30 Uhr Kreisläufer Lasse Ohl vom TV Hüttenberg ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach einer Notoperation bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen glücklicherweise nicht.

Handball-Zweitligist TV Hüttenberg steht unter Schock: Der junge Kreisläufer Lasse Ohl war in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und musste sich einer Notoperation unterziehen.

Wie die Bild unter Berufung auf die HNA und nh24.de berichtete, war der 21-Jährige bereits am Sonntagabend auf der Bundesstraße 253 im nordhessischen Wabern frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Ohl musste von Ersthelfern aus dem Wrack befreit werden.

Ein 52 Jahre alter Insasse des anderen Unfallwagens habe sich beim Zusammenstoß schwerst verletzt und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

Handball-Profi hatte „zig Schutzengel“

Anschließend musste die Bundesstraße über mehrere Stunden komplett gesperrt werden, um die beiden Autos sicher zu bergen. Fotos der Unfallstelle zeigen einen weißen Mercedes und einen schwarzen Opel, der auf der Seite liegt und völlig zerstört ist. In diesem soll Ohl unterwegs gewesen sein. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, wird aktuell noch von der Polizei und Gutachtern untersucht.

Die Bild berichtet weiter berichtet, dass Ohl am Dienstag notoperiert werden musste. Es bestand demnach der Verdacht, dass durch den Unfall innere Organe verletzt worden sein könnten. Dieser hat sich jedoch nicht bestätigt.

„Lasse hatte bei dem Unfall zig Schutzengel. Seine Muskelmasse hat ihm dabei sicher auch sehr geholfen“, erklärte Hüttenberg-Geschäftsführer Timm Schneider. Die Saison ist für Ohl durch den Unfall trotzdem beendet.