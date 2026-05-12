Neuer Namensgeber für die Handball-Bundesliga

SID 12.05.2026 • 10:56 Uhr Die Verträge laufen jeweils über drei Jahre. Das Engagement erstreckt sich auch auf die Nationalteams der Männer und Frauen.

Opel engagiert sich künftig gezielt im deutschen Spitzenhandball. Der Automobil-Hersteller wird ab dem 1. Juli neuer Namensgeber der Handball-Bundesliga der Männer (HBL) und zugleich Sponsor der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaft. Dies gaben die drei Parteien am Dienstag bekannt. Die Verträge laufen jeweils über drei Jahre.

„Die Traditionsmarke Opel steht für Leistungsstärke, Innovation und hohe Verlässlichkeit, außerdem für herausragende technische Kompetenz. Das passt hervorragend zum Handballsport“, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker, auch Präsidiumsmitglied des Deutschen Handballbundes (DHB).

„Dass sich dieser global tätige Automobilhersteller für uns entschieden hat, zeigt die große nationale und internationale Strahlkraft unserer Bundesliga.“

Gezielte Förderung des Handballs

Die strategischen Maßnahmen von Opel innerhalb der „langfristig angelegten Kooperation“ umfassen laut Mitteilung die gezielte Förderung des Handballs sowie die Schärfung des Markenprofils. Zugleich unterstütze das Sponsoring die Identifikation von Opel im Umfeld des Hochleistungssports. Darüber hinaus wird Opel zum Mobilitätspartner.