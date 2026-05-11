Vor Handball-Kracher: Kurzfristige Änderung im deutschen Kader

SID 11.05.2026 • 11:53 Uhr Timo Kastening rückt für die beiden Testspiele gegen Dänemark ins Aufgebot der deutschen Handballer. Der Rechtsaußen wird für Mathis Häseler nachnominiert.

Wechsel für den Doppel-Kracher: Timo Kastening rückt ins Aufgebot der deutschen Handballer für die beiden Testspiele gegen den Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark.

Der Rechtsaußen von der MT Melsungen übernimmt kurzfristig den Platz seines kurzfristig verletzt ausgefallenen Positionskollegen Mathis Häseler (VfL Gummersbach). Dies teilte der Deutsche Handballbund am Montag mit.

Handball: Deutschland testet zweimal gegen Dänemark

Die Länderspiele des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Dänemark steigen am Freitag (19.30 Uhr) in der Royal Arena in Kopenhagen und am Sonntag (15.30 Uhr) in Köln.

Die doppelte Neuauflage des EM-Finales vom Januar wird im Free-TV von ProSieben gezeigt, zudem übertragen die Streamingplattform Joyn und der kostenpflichtige Livestream-Anbieter Dyn.

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)