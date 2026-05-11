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Vor Handball-Kracher: Kurzfristige Änderung im deutschen Kader

Kurzfristige Änderung im DHB-Kader

Timo Kastening rückt für die beiden Testspiele gegen Dänemark ins Aufgebot der deutschen Handballer. Der Rechtsaußen wird für Mathis Häseler nachnominiert.
Der deutsche Handball-Nationalspieler Timo Kastening muss aufgrund einer Frage zu Andreas Wolff lachen.
SID
Timo Kastening rückt für die beiden Testspiele gegen Dänemark ins Aufgebot der deutschen Handballer. Der Rechtsaußen wird für Mathis Häseler nachnominiert.

Wechsel für den Doppel-Kracher: Timo Kastening rückt ins Aufgebot der deutschen Handballer für die beiden Testspiele gegen den Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark.

Der Rechtsaußen von der MT Melsungen übernimmt kurzfristig den Platz seines kurzfristig verletzt ausgefallenen Positionskollegen Mathis Häseler (VfL Gummersbach). Dies teilte der Deutsche Handballbund am Montag mit.

Handball: Deutschland testet zweimal gegen Dänemark

Die Länderspiele des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Dänemark steigen am Freitag (19.30 Uhr) in der Royal Arena in Kopenhagen und am Sonntag (15.30 Uhr) in Köln.

Die doppelte Neuauflage des EM-Finales vom Januar wird im Free-TV von ProSieben gezeigt, zudem übertragen die Streamingplattform Joyn und der kostenpflichtige Livestream-Anbieter Dyn.

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Vincent Büchner (ThSV Eisenach), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Timo Kastening (MT Melsungen), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Aalborg Handbold/Dänemark), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Moritz Sauter (HSV Hamburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Zerbe (THW Kiel)

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