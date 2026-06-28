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Deutsche Beachhandballer sind Weltmeister

Beachhandballer sind Weltmeister

Gegen den Rekordchampion krönt die DHB-Auswahl ihre Erfolgsgeschichte.
Das deutsche Team bei den World Games 2025
Das deutsche Team bei den World Games 2025
© picture-alliance/XinHua News Agency/SID/Chen Zhenhai
SID
Gegen den Rekordchampion krönt die DHB-Auswahl ihre Erfolgsgeschichte.

Gut ein Jahr nach dem erstmaligen Gewinn der Europameisterschaft hat die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft eine weitere Premiere gefeiert und auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Im Endspiel bezwang das Team von Bundestrainer Marten Franke WM-Rekordsieger Brasilien in Zagreb mit 2:0 (21:18, 21:14).

„Es war ein umkämpftes Match. Wir haben unser gesamtes Herz auf der Platte gelassen“, sagte DHB-Torhüter Moritz Ebert, der neben dem deutschen Verteidiger Severin Henrich bei der insgesamt elften Ausgabe der Endrunde ins Allstar-Team gewählt wurde.

„Das war ein überragendes Finale. Wir haben noch nie ein so starkes Spiel gespielt wie heute“, sagte Bundestrainer Franke nach acht Spielen ohne Niederlage. Sein Team hat damit auch den Hattrick perfekt gemacht. Nach dem Gewinn des EM-Titels hatten die Beachhandballer im vergangenen Jahr auch bei den World Games triumphiert.

„Wir haben uns vor mehr als einem Jahrzehnt wieder zu Beachhandball als Leistungssport bekannt. Solch eine Entwicklung war unser Traum“, sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes.

Das deutsche Frauenteam, das bereits 2022 und 2024 den WM-Titel gewann, belegte in Kroatien Rang fünf.

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