DHB-Star holt gleich ersten "richtigen Titel" im Ausland

SID 04.06.2026 • 22:56 Uhr Die erste Saison im Ausland ist für Juri Knorr gleich eine Erfolgsstory - der deutsche Nationalspieler holt in Dänemark den Titel.

Der deutsche Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat gleich in seiner ersten Saison mit Aalborg HB den dänischen Meistertitel gewonnen.

Der 26-Jährige gewann mit seinem neuen Klub auch das zweite Spiel der Best-of-three-Finalserie bei Skanderborg AGF 35:31 (19:18), der neunte Titel für Aalborg und der dritte in Serie war damit perfekt.

„Es wäre mein erster richtiger Meistertitel“, hatte Knorr vor dem Spiel dem SID gesagt. Zu Beginn seiner Profi-Laufbahn hatte er mit dem FC Barcelona die spanische Meisterschaft gewonnen. Der damals 19-Jährige kam allerdings nur sporadisch zum Einsatz.

Knorr bleibt ohne Treffer

Mit den Rhein-Neckar Löwen, die er im vergangenen Jahr Richtung Dänemark verlassen hatte, war er in der Bundesliga nicht über Platz fünf hinausgekommen.