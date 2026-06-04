DHB-Star holt gleich ersten "richtigen Titel" im Ausland

Der deutsche Handball-Nationalspieler Juri Knorr hat gleich in seiner ersten Saison mit Aalborg HB den dänischen Meistertitel gewonnen.
Knorr holt ersten „richtigen“ Titel
Der 26-Jährige gewann mit seinem neuen Klub auch das zweite Spiel der Best-of-three-Finalserie bei Skanderborg AGF 35:31 (19:18), der neunte Titel für Aalborg und der dritte in Serie war damit perfekt.
„Es wäre mein erster richtiger Meistertitel“, hatte Knorr vor dem Spiel dem SID gesagt. Zu Beginn seiner Profi-Laufbahn hatte er mit dem FC Barcelona die spanische Meisterschaft gewonnen. Der damals 19-Jährige kam allerdings nur sporadisch zum Einsatz.
Knorr bleibt ohne Treffer
Mit den Rhein-Neckar Löwen, die er im vergangenen Jahr Richtung Dänemark verlassen hatte, war er in der Bundesliga nicht über Platz fünf hinausgekommen.
Anders als beim 30:29 im ersten Spiel, als er mit acht Toren bester Werfer war, blieb Knorr am Donnerstag ohne Treffer. Dennoch lag Aalborg mit den früheren Kieler Bundesliga-Stars Niklas Landin und Sander Sagosen vor allem in der zweiten Halbzeit klar auf Kurs.