"Fifty-fifty": Magdeburg und Berlin kämpfen ums Finale

SID 13.06.2026 • 05:47 Uhr Beim Final Four in der Champions League geht es an diesem Wochenende hoch her. Neben den beiden deutschen Teams ist auch ein DHB-Star dabei.

Mathias Gidsel freut sich auf das „große Finale“ einer langen Saison, Bennet Wiegert spürt „absoluten Hunger“: Die Vorfreude auf den ultimativen Champions-League-Showdown in Köln ist zum Greifen, an diesem Wochenende küren die besten vier Teams beim Final Four Europas neuen Handball-König. Mittendrin sind mit Titelverteidiger SC Magdeburg und den Füchsen Berlin auch zwei deutsche Teams.

„Das ist ein Coin-Flip, das ist fifty-fifty“, sagte Magdeburgs Trainer Wiegert zu den Chancen vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (15.00 Uhr/Dyn und DAZN). Im Anschluss ist dann Starspieler Juri Knorr dran, der mit seinem Team Aalborg HB im zweiten Halbfinale (18.00 Uhr/Dyn und DAZN) auf den Rekordchampion FC Barcelona trifft. Für den DHB-Spielmacher ist es der erste Auftritt beim europäischen Saisonfinale in der Kathedrale des Handballs.

„Alle haben gleiche Chancen, das Ding zu gewinnen. Es geht um Details, um Kleinigkeiten, die stimmen müssen“, so Meistertrainer Wiegert: „Manchmal ist es das Matchglück. Jeder hat die Chance, die Trophäe am Sonntag hochhalten zu können.“ Der frisch gebackene Meister will als erster deutscher Klub und erst zweiter überhaupt seinen Triumph beim Finalturnier der Königsklasse wiederholen.

Für Magdeburg spricht nach den Triumphen von 2002, 2023 und 2025 die Erfahrung, für Pokalsieger Berlin um Welthandballer Gidsel die große Lust auf den letzten noch fehlenden Titel. „Wir haben die letzten drei Spiele gegen Magdeburg verloren, das ist eine extrem schwierige Aufgabe, aber ich freue mich riesig drauf“, sagte Gidsel beim obligatorischen Staredown am Freitag im Teamhotel, wo alle Mannschaften untergebracht sind: „Wir wissen, dass wir zwei Spitzenleistungen bringen müssen, wenn wir am Sonntag mit der Trophäe hier stehen wollen.“