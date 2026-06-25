Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
WM-HIGHLIGHTS
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
HANDBALL
TOUR DE FRANCE
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Handball>

Operation "unausweichlich": Lichtlein fehlt unbestimmte Zeit

DHB-Star fehlt unbestimmte Zeit

Der Handballer-Nationalspieler Nils Lichtlein schleppte sich mit einer im Januar erlittenen Verletzung durch die Saison.
Verletzt: Nils Lichtlein
Verletzt: Nils Lichtlein
© FIRO/SID
SID
Der Handballer-Nationalspieler Nils Lichtlein schleppte sich mit einer im Januar erlittenen Verletzung durch die Saison.

Handball-Nationalspieler Nils Lichtlein fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wie die Füchse Berlin mitteilten, hat sich der 23-Jährige am Mittwoch einer Operation unterzogen, die nach einer Fußverletzung Anfang des Jahres „unausweichlich“ gewesen sei. Weder über die Ausfallzeit noch über die Diagnose machte der Pokalsieger genauere Angaben.

Im Rahmen der EM-Vorbereitung im Januar hatte sich Lichtlein eine Blessur am linken Fuß zugezogen und laborierte im weiteren Saisonverlauf immer wieder an anhaltenden Beschwerden. „Nils sich trotz Schmerzen fast ein halbes Jahr für uns und auch die Nationalmannschaft in den Dienst gestellt. Jetzt bekommt er alle Zeit, die es braucht, um die Verletzung wieder komplett auszukurieren“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Lichtlein selbst betonte, er „werde alles dafür tun, so schnell und gut es geht, wieder zurückzukommen. Mir war es wichtig, dass ich die Saison mit dem Team noch beenden und es unterstützen konnte.“

Die neue Saison der Handball-Bundesliga beginnt in zwei Monaten (27. bis 30. August). Im Januar wartet für Lichtlein und die deutsche Nationalmannschaft die Heim-WM in München, Köln, Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite